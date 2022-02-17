Трусова: высказывания о нежелании больше выходить на лед были произнесены на эмоциях

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Александра Трусова на эмоциях высказалась том, что больше не хочет выходить на лед, решение об участии в предстоящем чемпионате мира она примет позднее. Об этом Трусова рассказала журналистам.

После окончания соревнований в женском одиночном катании, на которых Трусова заняла второе место, фигуристка расплакалась перед камерами и в сердцах бросила фразу: "Никогда больше не выйду на лед".

"Сегодня, конечно, [это было сказано] на эмоциях. Про чемпионат мира и дальше я, конечно, подумаю и решу", - сказала Трусова.

Золотую медаль завоевала россиянка Анна Щербакова, ее соотечественница Камила Валиева стала четвертой. Трусова стала первой фигуристкой, исполнившей пять четверных прыжков в одном прокате.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.