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Олимпиада-2022 в Пекине

Трусова: высказывания о нежелании больше выходить на лед были произнесены на эмоциях

После окончания соревнований фигуристка расплакалась и прошла мимо журналистов, твердя о несправедливом результате и заявив, что больше не выйдет на лед
Александра Трусова Сергей Бобылев/ТАСC
Описание
Александра Трусова
© Сергей Бобылев/ТАСC

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Александра Трусова на эмоциях высказалась том, что больше не хочет выходить на лед, решение об участии в предстоящем чемпионате мира она примет позднее. Об этом Трусова рассказала журналистам.

После окончания соревнований в женском одиночном катании, на которых Трусова заняла второе место, фигуристка расплакалась перед камерами и в сердцах бросила фразу: "Никогда больше не выйду на лед".

"Сегодня, конечно, [это было сказано] на эмоциях. Про чемпионат мира и дальше я, конечно, подумаю и решу", - сказала Трусова.

Золотую медаль завоевала россиянка Анна Щербакова, ее соотечественница Камила Валиева стала четвертой. Трусова стала первой фигуристкой, исполнившей пять четверных прыжков в одном прокате.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Теги
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