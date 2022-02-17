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Олимпиада-2022 в Пекине

Горшков считает, что фигуристка Трусова имеет право на эмоции

После окончания олимпийского турнира фигуристка расплакалась и прошла мимо журналистов, твердя о несправедливом результате и заявив, что больше не выйдет на лед

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Александра Трусова, как и все люди, имеет право эмоционально реагировать после выступления на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал по телефону президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

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Золотую медаль в женском одиночном катании завоевала россиянка Анна Щербакова, ее соотечественница Камила Валиева стала четвертой. Трусова стала первой фигуристкой, исполнившей пять четверных прыжков в одном прокате. После окончания соревнований Трусова расплакалась и прошла мимо журналистов, твердя о несправедливом результате и заявив, что больше не выйдет на лед.

"Хочу сказать, что мы очень рады за Анечку, за Сашу, каждая из них сегодня сотворила чудо. Конечно, безумно жаль Камилу", - сказал Горшков.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России также отметил, что эмоции Трусовой после проката - нормальное явление. "Все живые люди, каждый имеет право на эмоции", - добавил собеседник агентства.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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