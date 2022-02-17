Путин поздравил фигуристку Анну Щербакову с победой на Олимпиаде в Пекине

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил фигуристку Анну Щербакову с победой на Олимпийских играх в Пекине и передал добрые слова в адрес ее тренеров и подруг по сборной. Текст телеграммы главы государства опубликован в четверг на сайте Кремля.

Щербакова завоевала золото зимних Игр-2022 в Пекине в личном турнире в женском одиночном катании. Серебряную медаль также завоевала россиянка Александра Трусова, а победительница короткой программы Камила Валиева стала четвертой.

"Уважаемая Анна Станиславовна! Поздравляю вас с победой", - написал Путин.

"Вы ярко выступили на пекинском льду, продемонстрировали высокое мастерство и огромный творческий потенциал. Достойная награда за ваш труд, упорство и целеустремленность - звание чемпионки XXIV Олимпийских зимних игр. Особые, самые добрые слова - в адрес ваших тренеров и наставников и, конечно, подруг по сборной", - отметил президент, пожелав Щербаковой "новых достижений и всего наилучшего".