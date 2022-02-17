Свищев: комплекс для занятий керлингом может появиться в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Стационарный комплекс для занятий керлингом планируют создать в Свердловской области. Соответствующее решение поддержал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

"Завтра с губернатором и министром спорта [Олегом] Матыциным будем говорить, что, конечно, Свердловская область и Екатеринбург достойны того, чтобы здесь появился стационарный комплекс для керлинга. Потому что здесь [в центре "Екатеринбург-ЭКСПО"] нас приютили на временных условиях, большая благодарность. Здесь сейчас, наверное, десятки, сотни детишек катаются, и фигурное катание, и хоккей. Если бы не было этого льда, я даже не знаю, что бы мы с вами делали, наверное, не было бы развития", - сказал Свищев журналистам в ходе визита в Екатеринбург.

Министр физической культуры и спорта области Леонид Рапопорт выразил уверенность в том, что такой комплекс для керлингистов будет возведен в регионе. "Наши спортсмены, особенно на колясках, узнаваемы в мире, и, конечно же, это будет хорошее место для выстраивания линейки системы спортивной подготовки", - отметил Рапопорт.

В настоящее время Федерация керлинга Свердловской области располагается в центре "Екатеринбург-ЭКСПО". Первая сборная команда Свердловской области по керлингу была создана в 2004 году для участия в зимней Спартакиаде учащихся. Сейчас в состав спортивной сборной команды региона входит 16 человек, из них восемь спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

17 февраля в Екатеринбурге состоялось выездное совещание комитета Госдумы по физической культуре и спорту на тему развития керлинга под председательством главы комитета Дмитрия Свищева.