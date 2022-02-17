Кабаева считает, что задержка с проверкой допинг-пробы Валиевой могла быть сознательной

ПЕКИН, 17 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Задержка с проверкой декабрьской допинг-пробы Камилы Валиевой могла быть спланирована, чтобы отобрать золотую медаль у российских фигуристов в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС по телефону высказала олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева.

"Почему нужно было ждать до того момента, когда Валиева выступила в команде и завоевала золотую медаль? В связи с этим возникают подозрения в том, что это было сделано сознательно, чтобы отобрать золотую медаль у нашей команды, - сказала Кабаева. - Если бы Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сделала это своевременно, до Олимпиады, то тогда бы Валиеву заменили и команда все равно выиграла бы золотую медаль, а так есть повод передать ее награду второму месту, которое заняли американцы".

"И поскольку Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил выступать Камиле дальше, то следует сразу признать, что это чистая спортсменка, а не навешивать ее будущие результаты на следующее решение. И все вместе это выглядит отвратительно, как целенаправленный наезд на российский спорт", - добавила собеседница агентства.

Кабаева отметила мужество Валиевой, с которым она переносит скандал. "Девочка - молодец! Она еще подросток, ей 15 лет, она вынуждена проходить эти испытания и ведет себя очень мужественно и достойно. Мы все на ее стороне, мы все за нее болеем и уверены - у нее хорошее будущее", - заключила Кабаева.

Скандал с участием Валиевой

Допинг-проба Валиевой, взятая 25 декабря, выявила наличие запрещенного вещества. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля сразу после получения результатов исследования пробы приняло решение о временном отстранении фигуристки от участия в соревнованиях, однако независимый от РУСАДА дисциплинарный комитет удовлетворил апелляцию Валиевой и снял эти ограничения. Международный олимпийский комитет (МОК), WADA и Международный союз конькобежцев официально выразили несогласие с допуском россиянки, однако 14 февраля панель CAS отклонила их апелляции на решение независимого дисциплинарного комитета РУСАДА.

Одним из аргументов в пользу участия Валиевой в личных соревнованиях на Олимпиаде стал поздний срок проверки ее декабрьской допинг-пробы в лаборатории Стокгольма, аккредитованной WADA. Всемирное антидопинговое агентство заявило, что РУСАДА не пометило образец как приоритетный. По этой причине, а также из-за заражений коронавирусом среди сотрудников лаборатории, в Стокгольме не смогли проверить пробу фигуристки до начала Олимпиады. В РУСАДА ответили, что проба была доставлена в достаточный для проверки срок и агентство получило уведомление о выполнении анализа в приоритетном порядке.