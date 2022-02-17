Свищев пообещал решить все организационные проблемы свердловских керлингистов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев поставил задачу наладить в Екатеринбурге транспортную логистику для свердловских керлингистов, которым проблематично добираться на тренировки в окрестности города на площадку "Екатеринбург-Экспо". Также спортсменам нужно выделить весь необходимый и недостающий инвентарь, заявил Свищев журналистам в ходе визита в Екатеринбург.

В четверг в Екатеринбурге состоялось выездное совещание комитета Госдумы по физической культуре и спорту на тему развития керлинга под председательством Свищева.

"Сегодня мы еще раз услышали наших спортсменов, наше руководство федерации, и те насущные проблемы, которые они нам ставят, мы обязаны решить. Необходимо, конечно, внимательно отнестись ко всем вопросам. Транспортная проблема решаема, просто надо собраться и сделать. Обеспечение инвентарем - я думаю, мы совместно с министерством этот вопрос тоже решим, федерация обязательно тоже поможет", - сказал он.

Кроме этого, Свищев распорядился организовать отправку свердловских керлингистов на сборы в другие города, когда в Екатеринбурге растапливают лед. "Большой вопрос в том, что необходимо организовать выездной сбор на время, когда растопится лед, чтобы спортсмены не остались без льда, потому что, конечно, практика на льду - это самое важное для спортсменов. Очень важно, что мы найдем возможность отправлять детей на сочинские, московские, новосибирские объекты, туда, где будет лед", - отметил президент федерации.

В настоящее время Федерация керлинга Свердловской области располагается в центре "Екатеринбург-Экспо". Первая сборная Свердловской области по керлингу была создана в 2004 году для участия в зимней Спартакиаде учащихся. Сейчас в состав сборной региона входит 16 человек, из них восемь спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.