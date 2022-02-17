Свищев: инфраструктура Екатеринбурга позволяет принять чемпионат Европы по керлингу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Чемпионат Европы по керлингу можно в перспективе провести в Екатеринбурге, на площадке центра "Екатеринбург-Экспо", заявил журналистам председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев в ходе визита в Екатеринбург.

"Я был сегодня на вашем объекте, это павильон для выставок (центр "Екатеринбург-Экспо" - прим. ТАСС), и я могу сказать, что в принципе на данном объекте возможно проводить чемпионат Европы. Мы проводили чемпионат Европы в России один раз, в 2022 году мы будем проводить его в Перми. Основная задача, чтобы было две ледовые арены, вопрос даже не в количестве трибун, а в количестве арен. Здесь [в "Екатеринбург-Экспо"] можно три арены сделать, есть отличный свет, близость к аэропорту", - сказал он.

Свищев отметил, что для начала в Екатеринбурге можно организовать этапы Кубка мира по керлингу.

В настоящее время в центре "Екатеринбург-Экспо" располагается Федерация керлинга Свердловской области. 17 февраля на этом объекте состоялось выездное совещание комитета Госдумы по физической культуре и спорту на тему развития керлинга под председательством главы комитета Дмитрия Свищева.