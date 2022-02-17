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Олимпиада-2022 в Пекине
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Песков прокомментировал результаты российских фигуристок на Олимпийских играх

В четверг Анна Щербакова завоевала золото в женском одиночном катании, Александра Трусова стала серебряным призером, Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвертое место

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Спорт высших достижений подразумевает, что в нем выигрывает сильнейший, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он охарактеризовал результаты российских фигуристок на Олимпийских играх в Пекине.

"Ну, это спорт высших достижений. Выигрывает сильнейший", - сказал он, комментируя развернувшуюся на соревнованиях драму.

Представитель Кремля добавил, что президент РФ Владимир Путин еще не видел выступления спортсменок. "Пока не смотрел. Работает", - пояснил Песков.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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