Фетисов заявил, что неудача фигуристки Валиевой на Олимпиаде не выходит у него из головы

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Неудачное выступление российской фигуристки Камилы Валиевой в личном турнире на Олимпиаде в Пекине не выходит из головы и не дает радоваться в полной мере медалям Анны Щербаковой и Александры Трусовой. Об этом ТАСС рассказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Валиева, лидировавшая после короткой программы на Олимпиаде в Пекине, в итоге стала четвертой, набрав 224,09 балла. Выиграла соревнования россиянка Анна Щербакова (255,95), серебро завоевала Александра Трусова (251,73), бронзу - японка Каори Сакамото (233,13).

"Эмоции зашкаливали, в этой ситуации переживал за Камилу, конечно, очень расстроился, - сказал Фетисов. - Надеюсь, ее это не сломает, она сумеет собраться, продолжит выступления и порадует нас безграничным талантом. Одновременно рад за других наших двух девочек, которые тоже оказались в непростой психологической ситуации, справились с нервами и добились результата".

"Могу сказать, что [пять четверных прыжков, исполненных фигуристкой Трусовой в одной программе] - исторический факт, это фантастика. Они все трое - крутые спортсменки и фигуристки, которые вывели свой вид спорта на недосягаемый уровень. Но все же сейчас такой эмоциональный момент - не могу до конца радоваться за победительницу и серебряную медалистку, Камила не выходит из головы", - добавил собеседник агентства.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.