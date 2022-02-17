Олимпийский чемпион гимнаст Нагорный пожелал Валиевой преодолеть тяжелый этап

Валиева, лидировавшая после короткой программы, в итоге стала четвертой, набрав 224,09 балла. Выиграла соревнования россиянка Анна Щербакова (255,95), серебро завоевала россиянка Александра Трусова (251,73), бронзу - японка Каори Сакамото (233,13).

"Я рад за Аню Щербакову, рад за Сашу Трусову, но мы хотели, чтобы Камила закончила свое выступление, и не важно, какое было бы там призовое место, - сказал Нагорный. - Я очень сильно хотел, чтобы была история, чтобы весь мир увидел наших трех девчонок на пьедестале, но не получилось. То, что произошло с Камилой - это очень жестко, очень тяжело, не каждый взрослый человек справится с подобным. Было что-то подобное у меня в Токио, но не с точки зрения негативных эмоций, как было с допинговым скандалом, а было похожее с точки зрения поддержки".

"Когда вся страна гонит тебя вперед, поддерживает, когда по всей России плакаты с твоим изображением, ты не можешь этого не замечать, - продолжил спортсмен. - Каким бы ты ни был человеком, это очень сильно эмоционально давит. И это еще помимо негативной ситуации, когда Камила пришлось сидеть в судах, кто бы как бы ни хотел, уберечь ее от этого было очень сложно. Это давление показало себя, можно было просто надеяться на чудо, что она выйдет и выиграет. Даже после ее первого падения я ждал, что она выйдет, доделает, но произошел эмоциональный сбой после первой ошибки".

Нагорный также отметил выступление Трусовой и Щербаковой. "Трусова установила рекорд (пять четверных прыжков в одной программе - прим. ТАСС), ребята столько прыжков не прыгают, - сказал олимпийский чемпион. - Своего рода это тоже победа, и даже второе место с таким рекордом - это как первая строчка. Очень рады за Аню Щербакову, доказала, что стабильность - залог успеха. Эмоции невероятные, расстроен, что пьедестал не весь российский, но рад, что получилось выиграть. Хочется пожелать Камиле, чтобы она пережила этот этап и шла дальше. Она олимпийская чемпионка".

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. В понедельник Спортивный арбитражный суд не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства и Международного союза конькобежцев на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства снять временное отстранение с Валиевой.