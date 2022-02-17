Определен лонг-лист Всероссийского конкурса спортивных проектов "Ты в игре"

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Эксперты Всероссийского конкурса спортивных проектов "Ты в игре" отобрали 250 лучших идей из 4 027 заявок, присланных из 57 регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

Сообщается, что по количеству прошедших в лонг-лист заявок на первом месте Москва с 48 проектами, на втором - Санкт-Петербург (19), на третьем - Свердловская область (18). В пятерку наиболее популярных видов вошли футбол (19 проектов), бег (17), общая физическая подготовка (10), хоккей (10) и баскетбол (7). Проекты для лонг-листа отбирались независимыми экспертами из числа предпринимателей и управленцев в любительском, корпоративном и детско-юношеском спорте, а также преподавателей профильных специальностей в вузах. Отбор проводился по десятибалльной шкале по шести основным критериям: уникальность, социальная значимость проекта, масштаб, уровень реализации, стратегия развития и актуальность. На основе набранных баллов был сформирован рейтинг проектов в каждой отдельно взятой номинации.

"Все участники из лонг-листа смогут прокачать свои проекты в акселераторе. В этом им помогут ведущие управленцы, известные спортсмены и создатели успешных стартапов. Они поделятся своим опытом стратегического и продуктового маркетинга, представят инструменты планирования и управления спортивными проектами, расскажут о тонкостях правового регулирования и работы со спонсорами, - отметила генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина. - Кроме того, на сайте конкурса началось народное голосование. Проект, который наберет наибольшее количество голосов, получит специальный приз от партнеров и уникальную возможность пройти бесплатное обучение в Олимпийском университете. Наличие у организаторов образовательного процесса опыта проведения таких масштабных мероприятий, как Олимпийские игры, говорит о четком понимании алгоритмов современной управленческой практики, и победитель голосования сможет их перенять".

Конкурс направлен на выявление и поддержку креативных спортивных инициатив, соответствующих целям федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", популяризацию массового спорта и здорового образа жизни, а также вовлечению как можно большего количества людей в регулярные занятия физической культурой и спортом. Первый сезон "Ты в игре" привлек 2 608 заявок из 85 регионов РФ.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.