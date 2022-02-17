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Олимпиада-2022 в Пекине
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Фигуристка Валиева не примет участия в показательных выступлениях на Олимпиаде

В четверг россиянка заняла четвертое место в женском одиночном катании
Камила Валиева Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Камила Валиева
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева не примет участия в показательных выступлениях на Олимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

"В показательных выступлениях примут участие олимпийская чемпионка Анна Щербакова, серебряный призер Игр Александра Трусова. Камила Валиева кататься в показательных не будет. Почему? Это право Международного союза конькобежцев - включать того, кого они считают нужным", - сказал собеседник агентства.

Теги
Олимпиада-2022 в ПекинеВалиева, Камила Валерьевна
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