Фигуристка Валиева не примет участия в показательных выступлениях на Олимпиаде

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева не примет участия в показательных выступлениях на Олимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

"В показательных выступлениях примут участие олимпийская чемпионка Анна Щербакова, серебряный призер Игр Александра Трусова. Камила Валиева кататься в показательных не будет. Почему? Это право Международного союза конькобежцев - включать того, кого они считают нужным", - сказал собеседник агентства.