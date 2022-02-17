World Athletics одобрила заявки 33 российских атлетов на получение нейтрального статуса

ТАСС, 17 февраля. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Аthletics) одобрила заявки еще 33 российских спортсменов на получение нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

Критериям отбора на 2022 год соответствуют: Вероника Архипова (бег на 400 м или меньше), Ринас Ахмадеев (бег на 3 000 м, 5 000 м, 10 000 м, полумарафон), Семен Бородаев (толкание ядра, метание диска), Юрий Чечун (марафон), Эльвира Чепарева (спортивная ходьба), Аксана Гатауллина (прыжки с шестом), Дарья Голубечкова (спортивная ходьба), Дмитрий Грамачков (спортивная ходьба), Константин Холмогоров (бег на 800 м), Степан Киселев (марафон), Кристина Королева (прыжки в высоту), Михаил Кульков (марафон), Александр Лесной (толкание ядра), Денис Лукьянов (молот), Алена Лутковская (прыжки с шестом), Алена Лысенко (молот), Кристина Макаренко (бег на 50 м, 100 м, 200 м), Тимур Моргунов (прыжки с шестом), Ольга Муллина (прыжки с шестом), София Палкина (молот), Екатерина Петрова (ходьба на 5 000 м, 10 000 м), Мария Привалова (тройной прыжок, прыжки в длину), Андрей Романов (молот), Елена Сборец (спортивная ходьба), Надежда Сергеева (спортивная ходьба), Константин Шабанов (бег на 60 м с барьерами, 110 м с барьерами), Федор Шутов (марафон, полумарафон), Кирилл Шутов (спортивная ходьба), Елена Соколова (прыжки в длину), Снежана Трофимец (толкание ядра), Юлия Турова (спортивная ходьба), Матвей Тычинкин (прыжки в высоту), Виктория Васейкина (семиборье, пятиборье).

Ранее нейтральный статус одобрили 22 российским легкоатлетам. Таким образом, в общей сложности 55 российских спортсменов получили право участвовать в международных соревнованиях в 2022 году.

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось. В начале декабря 2020 года совет World Athletics отложил решение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам до получения от ВФЛА стратегического плана выхода из кризисной ситуации. Работа над ним велась около полугода, 1 марта 2021 года совет World Athletics одобрил полученный план. В 2021 году по решению World Athletics на крупнейших международных легкоатлетических стартах имели право выступать не более 10 российских спортсменов.