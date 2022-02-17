Цискаридзе считает политической ситуацию вокруг фигуристки Валиевой

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Ситуация вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине является политической. Такое мнение высказал ТАСС народный артист России, ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе.

Камила Валиева стала четвертой в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине. Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова, серебро завоевала еще одна россиянка Александра Трусова, бронза - у японки Каори Сакамото.

"Довели ребенка, довели, - сказал Цискаридзе. - Я не могу рассуждать [на тему допинга], поскольку не знаю, что на самом деле с тестами. Но такая травля - очередной повод, чтобы сбить человека, в этом у меня нет сомнений. После вопиющего хамства в отношении наших гимнасток на Олимпийских играх в Токио...".

"Одно дело, когда нравится или не нравится, но когда допущено чудовищное нарушение и видно явное "подсаживание", лишь бы сборная России не получила золото, - отметил он. - Когда же пошли первые сообщения о Валиевой, что она так хорошо выступила (в командном турнире - прим. ТАСС), я сразу про себя подумал: "Вот сейчас лишь бы какую-нибудь гадость не подстроили". И вдруг пошли сообщения [о положительном допинг-тесте], буквально через несколько часов после того, как я об этом подумал. Мне очень обидно, что в такие прекрасные соревнования, как Олимпийские игры, вмешалась политика - это очень страшно".

Цискаридзе также отметил, что сочувствует спортсменам, оказавшимся в подобной ситуации. "Я искренне сочувствую всем спортсменам, они проявляют невозможное мужество и силу духа. Когда тебя настолько сильно выматывает всей этой гадостью, которая совершается, тем более что девочка несовершеннолетняя, это ужасно", - отметил собеседник агентства.

О допинг-скандале

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Однако 11 февраля Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на это решение, которые 14 февраля были отклонены Спортивным арбитражным судом. Расследование о допинге продолжается.

В поддержку фигуристки выступили многие известные спортсмены, политики, деятели культуры и другие. В нескольких городах России прошли флешмобы, в Москве появились баннеры "Камила, мы с тобой!".