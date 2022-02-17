Завершился регулярный чемпионат Высшей хоккейной лиги

ТАСС, 17 февраля. Регулярный чемпионат Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) завершился матчем "Ростов" - "Ижсталь". Хозяева уступили со счетом 1:2.

"Югра" из Ханты-Мансийска стала победителем регулярного чемпионата ВХЛ. Этот сезон стал 12-м в истории, в нем приняли участие 27 команд - на одну больше, чем в прошлом году.

По итогам 52 туров сезона ВХЛ в плей-офф вышли первые 16 команд турнирной таблицы : "Югра" (85 очков), петербургская "СКА-Нева" (83), тюменский "Рубин" (79), петербургское "Динамо" (78), новокузнецкий "Металлург" (78), воскресенский "Химик" (75), "Лада" из Тольятти (72), пермский "Молот" (72), нефтекамский "Торос" (72), "Ростов" (69), новочебоксарский "Сокол" (66), учалинский "Горняк" (65), челябинский "Челмет" (58), курганское "Зауралье" (57), альметьевский "Нефтяник" (57) и казанский "Барс" (57). Дебютировавший в ВХЛ тульский клуб АКМ занял 17-е место в таблице, набрав 53 очка. Еще одни новички лиги "Омские Крылья" расположились на 23-й строчке с 40 очками.

Плей-офф начнется 21 февраля и закончится 30 апреля. Действующим победителем является "Югра".