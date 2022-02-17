"Барселона" сыграла вничью с "Наполи" в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы

ТАСС, 17 февраля. Испанская "Барселона" дома со счетом 1:1 сыграла вничью с итальянским "Наполи" в первом матче раунда плей-офф за выход в 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе "Камп Ноу".

В составе "Барселоны" гол забил Ферран Торрес (59-я минута, с пенальти). У "Наполи" отличился Пётр Зелиньский (29).

Для Торреса гол стал первым в составе "Барселоны". О переходе испанца из английского "Манчестер Сити" стало известно 28 декабря, контракт с игроком рассчитан до 2027 года.

"Барселона" провела первый матч во втором по значимости турнире Европы впервые с сезона-2003/04. Тогда турнир назывался Кубок УЕФА, клуб не сумел преодолеть стадию 1/8 финала, уступив шотландскому "Селтику" (0:1, 0:0).

В других матчах игрового дня германская "Боруссия" из Дортмунда уступила шотландскому "Рейнджерс" со счетом 2:4, молдавский "Шериф" на своем поле переиграл португальскую "Брагу" - 2:0. Позже в среду в плей-офф за выход в 1/8 финала пройдут еще четыре игры: "Аталанта" (Италия) - "Олимпиакос" (Греция), "Порту" (Португалия) - "Лацио" (Италия), "Лейпциг (Германия) - "Реал Сосьедад" (Испания) и "Севилья" (Испания) - "Динамо" (Хорватия, Загреб).

Ответная встреча пройдет 24 февраля в Неаполе на стадионе "Диего Армандо Марадона". До этого "Барселона" в чемпионате Испании на выезде встретится с "Валенсией" 20 февраля, "Наполи" днем позже сыграет в гостях против "Кальяри" в чемпионате Италии. Победитель плей-офф выйдет в 1/8 финала, соперник определится 25 февраля во время жеребьевки в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.