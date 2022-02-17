Допинг-тест украинской бобслеистки Гунько дал положительный результат на Олимпиаде

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Украинская бобслеистка Лидия Гунько, которая принимала участие в Олимпийских играх в Пекине, получила положительный результат допинг-теста. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства тестирования (ITA).

В допинг-пробе Гунько был обнаружен дигидротестостерон (более активная форма тестостерона). Тест был сдан 14 февраля на Олимпийских играх в Пекине. Спортсменка получила временное отстранение, которая она имеет право оспорить, запросив вскрытие второй допинг-пробы.

Гунько 28 лет, на Олимпиаде в Пекине она стала 20-й в монобобе. Эти Игры стали для нее первыми в карьере.