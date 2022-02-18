"Будё-Глимт" обыграл "Селтик" в первом матче раунда плей-офф футбольной Лиги конференций

ТАСС, 18 февраля. Норвежский футбольный клуб "Будё-Глимт", за который выступает российский вратарь Никита Хайкин, победил шотландский "Селтик" со счетом 3:1 в первом матче раунда плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги конференций. Встреча прошла в шотландском Глазго.
В составе победителей голами отметились Рунар Еспейорд ( 6-я минута), Амаль Пеллегрино (55) и Уго Ветлесен (81). За "Селтик" забил Дайзен Маэда (79). Хайкин вышел в стартовом составе норвежской команды и сделал пять сейвов.
"Будё-Глимт" вышел в плей-офф Лиги конференций со второго места группы С, набрав 12 очков в шести матчах. "Селтик" играл в Лиге Европы и занял третье место в квартете G с девятью очками в шести играх.
Ответные матчи плей-офф Лиги конференций пройдут 24 февраля.
Результаты других матчей игрового дня:
- "Мидтьюлланн" (Дания) - ПАОК (Греция) - 1:0;
- ПСВ (Нидерланды) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - 1:0;
- "Рапид" (Австрия) - "Витесс" (Нидерланды) - 2:1;
- "Фенербахче" (Турция) - "Славия" (Прага, Чехия) - 2:3;
- "Лестер" (Англия) - "Раннерс" (Дания) - 4:1;
- "Марсель" (Франция) - Карабах (Азербайджан) - 3:1;
- "Спарта" (Прага, Чехия) - "Партизан" (Сербия) - 0:1.