Футболисты "Порту" обыграли "Лацио" в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы

ТАСС, 18 февраля. Португальский футбольный клуб "Порту" победил итальянский "Лацио" со счетом 2:1 в первом матче раунда плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Порту.

В составе "Порту" голы забил Тони Мартинес (37-я и 49-я минуты). У "Лацио" отличился Маттиа Дзакканьи (23).

В последний раз команды встречались в 2003 году в полуфинале Кубка УЕФА (ныне - Лига Европы), тогда "Порту" вышел в финал турнира, выиграв по сумме двух матчей (4:1, 0:0).

"Лацио" вышел в плей-офф Лиги Европы со второго места в группе Е, набрав девять очков в шести матчах. "Порту" принимал участие в группе B Лиги чемпионов с английским "Ливерпулем", испанским "Атлетико" и итальянским "Миланом" и занял третье место с пятью очками, попав в стыковые матчи Лиги Европы.

В других матчах плей-офф Лиги Европы итальянская "Аталанта" обыграла греческий "Олимпиакос" (2:1), германский "Лейпциг" сыграл вничью с испанским клубом "Реал Сосьедад" (2:2), а испанская "Севилья" выиграла у хорватского "Динамо" из Загреба (3:1).

Ответные матчи пройдут 24 февраля.