{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Прыгунья с шестом Сидорова победила на этапе зимнего тура World Athletics в Льевене

Серебряный призер Олимпиады в Токио преодолела планку на высоте 4,85 м, что является лучшим результатом сезона в мире
Анжелика Сидорова EPA-EFE/DIEGO AZUBEL
Описание
Анжелика Сидорова
© EPA-EFE/DIEGO AZUBEL

ТАСС, 18 февраля. Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова одержала победу на этапе зимнего тура Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) во французском Льевене.

Сидорова преодолела планку на высоте 4,85 м, что является лучшим результатом сезона в мире. Второй стала представительница Белоруссии Ирина Жук (4,80 м), третьей - американка Кэти Нейджотт (4,80). Еще одна россиянка Полина Кнороз заняла седьмую позицию (4,55).

Сидоровой 30 лет, она является серебряным призером Олимпийских игр в Токио, чемпионом мира (2019) и Европы (2014). Турнир в Льевене стал для россиянки первым международным в 2022 году.

22 января менеджер спортсменки Павел Воронков сообщил ТАСС, что Сидорова также выступит на этапе зимнего тура World Athletics в Клермоне 19 февраля. Главным стартом зимнего сезона будет чемпионат мира в помещении, который пройдет в Белграде с 18 по 20 марта.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Лига Европы
Позднее зажигание и ошибки в обороне. "Зенит" дома проиграл "Бетису" в Лиге Европы
Российская команда пропустила два мяча за первые 18 минут встречи, быстро отыгралась, но уступила со счетом 2:3
Позднее зажигание и ошибки в обороне.
Читать полностью