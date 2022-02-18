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НХЛ

Гол Малкина не спас "Питтсбург" от поражения в матче НХЛ с "Торонто"

Матч завершился со счетом 4:1 в пользу канадской команды
Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин AP Photo/Gene J. Puskar
Описание
Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин
© AP Photo/Gene J. Puskar

ТАСС, 18 февраля. "Торонто" со счетом 4:1 на своей площадке обыграл "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Остон Мэттьюс (1-я минута), Морган Райлли (26), Давид Кампф (39) и Майкл Бантинг (47). У проигравших отличился российский нападающий Евгений Малкин (44).

Малкин, пропустивший начало сезона из-за травмы, провел 15-й матч в текущем сезоне, забросив шесть шайб и сделав девять результативных передач.

"Торонто" после 47 матчей набрал 67 очков и занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. "Питтсбург" с 70 очками в 51 игре возглавляет таблицу Столичного дивизиона. В следующем матче "Торонто" 20 февраля примет "Сент-Луис", а "Питтсбург" - "Каролину".

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