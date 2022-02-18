Гол и передача Бучневича не помогли "Сент-Луису" обыграть "Монреаль" в матче НХЛ

ТАСС, 18 февраля. "Сент-Луис" со счетом 2:3 в овертайме на выезде проиграл "Монреалю" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Пол Байрон (8-я минута) и Коул Кофилд (60, 63). У проигравших отличились Роберт Томас (19) и Павел Бучневич (59).

Бучневич также отметился голевой передачей и набрал 43 очка (16 заброшенных шайб + 27 результативных передач) в 42 матчах нынешнего сезона. Результативной передачей отметился и другой российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко. В его активе 18 голов и 27 передач в 44 играх.

"Монреаль" прервал десятиматчевую серию поражений. Канадская команда набрала 25 очков в 49 играх и занимает последнее, восьмое место в таблице Атлантического дивизиона. "Сент-Луис" с 62 очками в 48 матчах располагается на третьем месте в Центральном дивизионе. В следующем матче "Монреаль" 20 февраля на выезде сыграет с "Нью-Йорк Айлендерс", а "Сент-Луис" - с "Торонто".

В другом матче игрового дня "Вашингтон со счетом 5:3 победил "Филадельфию". Российские защитники "Вашингтона" и "Филадельфии" Дмитрий Орлов и Иван Проворов отметились голевыми передачами. "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 2:3 по буллитам проиграл "Детройту", на счету форварда "Рейнджерс" Артемия Панарина голевой пас. Результативная передача российского защитника Артема Зуба помогла "Оттаве" обыграть "Баффало" (3:1).

"Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 4:1 обыграл "Бостон". Российский вратарь Илья Сорокин отразил 26 бросков из 27.