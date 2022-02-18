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Олимпиада-2022 в Пекине

Президент МОК Томас Бах назвал грустной историей скандал вокруг Валиевой

Допинг-тест спортсменки, который был сдан 25 декабря, показал положительный результат
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Допинговый скандал вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой является грустной историей Олимпийских игр в Пекине. Об этом на пресс-конференции заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Допинг-тест 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря, показал положительный результат. Российское антидопинговое агентство 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на это решение, которые 14 февраля были отклонены Спортивным арбитражным судом, спортсменка получила право принять участие в личных соревнованиях на Олимпиаде. Валиева допустила три падения в произвольной программе и заняла четвертое место в соревнованиях одиночниц.

"Была и очень грустная история - о Камиле Валиевой. Не надо возвращаться к решению, которое было принято, я был очень обеспокоен вчера, когда я смотрел соревнования по телевизору. И в первую очередь я увидел в ее выступлении, какое было высокое давление на нее. Я знаю из своей карьеры спортсмена о давлении, это давление за пределами моего воображения", - отметил Бах.

Теги
Бах, ТомасОлимпиада-2022 в ПекинеВалиева, Камила Валерьевна
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