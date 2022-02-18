Бах: нет уверенности в том, что окружение Валиевой заслуживает доверия

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах был неприятно удивлен тем, как холодно окружение российской фигуристки Камилы Валиевой встретило спортсменку после неудачного проката в произвольной программе одиночного турнира на Играх в Пекине. Об этом Бах заявил журналистам на пресс-конференции.

15-летняя Валиева в четверг заняла итоговое четвертое место в личном первенстве. По итогам короткой программы россиянка была первой.

"Я видел, как сопровождающие, самые близкие люди ее встречали, - сказал Бах. - У меня даже мурашки по коже шли. Мне было даже холодно смотреть на это. Вместо того, чтобы ее приободрить и попытаться помочь ей, я видел, что вокруг нее такая атмосфера холода образовалась".

"Если бы вы интерпретировали язык тела, впечатление стало бы еще более гнетущим, - отметил глава МОК. - В этом чувствовалось пренебрежение. Как ты можешь быть так холоден со своим спортсменом?"

Серебро личного турнира завоевала Александра Трусова, которая сразу после окончания соревнований расплакалась в микст-зоне и прошла мимо журналистов, твердя о несправедливом результате и заявив, что больше не выйдет на лед. "Когда я прочитал комментарии Трусовой, то подумал, что впечатление, которое у меня сложилось вчера вечером, не было таким уж неправильным. У меня нет уверенности в том, что ближайшее окружение Камилы действительно заслуживает доверия: ни в отношении того, что происходило в прошлом, ни в том, что касается будущего", - добавил Бах.

"Каким образом мы можем решать такие вопросы, как относиться к несовершеннолетней спортсменке, когда она находится под таким огромным психологическим давлением? Я могу только пожелать Камиле, чтобы ее семья, ее друзья поддержали ее по-настоящему", - заключил президент МОК.

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