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Олимпиада-2022 в Пекине

Бах считает символичным, что Буров и Абраменко поздравили друг друга с медалями на Играх

Российский фристайлист Илья Буров занял третье место в акробатике, украинец Александр Абраменко - второе

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Совместное празднование украинца Александра Абраменко и россиянина Ильи Бурова после завоевания олимпийских наград является символичным моментом на Играх в Пекине. Об этом журналистам заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Абраменко занял второе место в лыжной акробатике, Буров - третье. После соревнований спортсмены тепло поприветствовали друг друга и поздравили с медалями, что попало в объективы фотографов.

"В акробатике украинский спортсмен Александр Абраменко и Илья Буров из команды Олимпийского комитета России с теплотой отмечали свой успех, что символично в эти времена", - сказал Бах.

Ранее Министерство спорта Украины рекомендовало своим спортсменам не находиться рядом с россиянами на Олимпиаде и избегать совместных фотографий.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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Бах, ТомасОлимпиада-2022 в Пекине
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