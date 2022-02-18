Бах считает символичным, что Буров и Абраменко поздравили друг друга с медалями на Играх

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Совместное празднование украинца Александра Абраменко и россиянина Ильи Бурова после завоевания олимпийских наград является символичным моментом на Играх в Пекине. Об этом журналистам заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Абраменко занял второе место в лыжной акробатике, Буров - третье. После соревнований спортсмены тепло поприветствовали друг друга и поздравили с медалями, что попало в объективы фотографов.

"В акробатике украинский спортсмен Александр Абраменко и Илья Буров из команды Олимпийского комитета России с теплотой отмечали свой успех, что символично в эти времена", - сказал Бах.

Ранее Министерство спорта Украины рекомендовало своим спортсменам не находиться рядом с россиянами на Олимпиаде и избегать совместных фотографий.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.