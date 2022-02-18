Бах заявил о необходимости уважать решение Спортивного арбитражного суда по делу Валиевой

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой необходимо уважать. Об этом на пресс-конференции заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на это решение, которые 14 февраля были отклонены CAS.

"Мы оспорили это решение, мы пошли в суд, мы проиграли дело в суде. Нам надо уважать верховенство права, если мы не будем уважать его, будем под себя подстраивать законы и правила, международного спорта не будет. Нам пришлось это принять, чтобы последовательно действовать, мы приняли решение о церемонии награждения. Что касается моего личного мнения, для меня антидопинговые правила есть, чтобы обеспечить честные соревнования - это подводит меня к выводу, что в честном соревновании должны применяться одинаковые правила ко всем", - сказал Бах.

Международный олимпийский комитет принял решение не проводить церемонию награждения по итогам командного турнира фигуристов в Пекине. В женском одиночном катании Валиева заняла четвертое место.

Валиевой 15 лет, она тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71).