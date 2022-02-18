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Олимпиада-2022 в Пекине

МОК сотрудничает с Олимпийским комитетом России по вопросу психологической помощи Валиевой

На Олимпиаде россиянка оказалась в центре допингового скандала

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) сотрудничает с Олимпийским комитетом России (ОКР) по вопросу психологической помощи фигуристке Камиле Валиевой. Об этом журналистам заявил глава МОК Томас Бах.

Валиева в четверг заняла четвертое место в женском одиночном катании на Олимпиаде. В Пекине 15-летняя фигуристка оказалась в центре допингового скандала, она лидировала после короткой программы, в произвольной она допустила несколько грубых ошибок, что лишило ее возможности завоевать медаль.

"Меня эта ситуация очень беспокоит, как я уже сказал. Я видел, как ее окружение отреагировало на ее неудачное выступление. Расследование продолжается, со своей стороны мы можем предложить ей поддержку, мы можем использовать все инструменты, которыми располагаем на Играх в вопросах предоставления психологической помощи спортсменам", - сказал Бах.

"Есть специальные программы, которыми может воспользоваться любой спортсмен, если ему необходима помощь. По этому вопросу мы также сотрудничаем с Олимпийским комитетом России", - добавил он.

Ранее глава МОК заявил, что разочарован поведением окружения Валиевой, которое холодно встретило спортсменку после неудачного проката.

Теги
Олимпиада-2022 в ПекинеВалиева, Камила Валерьевна
Олимпиада-2022 в Пекине
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