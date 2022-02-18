Биатлонистка Казакевич рассказала, как пережила новость о смерти отца во время Олимпиады

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 18 февраля. /ТАСС/. Российская биатлонистка Ирина Казакевич поблагодарила женскую команду и тренера Михаила Шашилова за поддержку, которую ей оказали на Олимпиаде после новости о смерти отца. О произошедшей в семье трагедии спортсменка рассказала ТАСС.

Казакевич в среду завоевала серебро Олимпиады в составе эстафетной команды, после стало известно, что в день гонки состоялись похороны ее отца, который умер после продолжительной болезни.

"Удалось подавить эмоции, мне повезло, что рядом со мной находились дорогие мне люди - в частности, мой тренер, - сказала Казакевич. - Он сильно меня поддерживал, делал так, чтобы я как можно больше времени находилась рядом с кем-то, это мне помогало. Когда я оставалась со своими мыслями наедине, было очень тяжело, поэтому во время тренировок мы старались разговаривать на отвлеченные темы. Тренер сразу спросил, смогу ли я бежать эстафету, на что я ответила, что сделаю все возможное. Я очень сильно настраивалась на эту гонку, рада, что сумела справиться со своим этапом".

Трагическая новость пришла 13 февраля. "Узнала об этом сразу после гонки преследования. Поначалу было даже не так тяжело, потому что я не сразу все осознала. Самое тяжелое было после - ехать на пристрелку, понимая, что в другом месте сейчас происходит совсем другая церемония. Никому не пожелаю пережить такое. Рада, что меня окружают люди, готовые оказать такую поддержку, я им очень благодарна", - рассказала спортсменка.

"Об этом знали Светлана Миронова и мой тренер, хочу поблагодарить их за поддержку. Кристина Резцова после финиша тоже поддержала меня, в тот момент я не могла ей не сказать об этом, потому что она видела, в каком состоянии я нахожусь", - сказала Казакевич.

Российские биатлонистки в эстафете заняли второе место. Казакевич 24 года, она завоевала первую олимпийскую медаль в карьере.