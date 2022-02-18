Илья Буров прокомментировал фото с украинским фристайлистом Абраменко на Олимпиаде

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 18 февраля. /ТАСС/. Политические разногласия между Россией и Украиной не способны разрушить дружеские отношения между спортсменами. Такое мнение ТАСС высказал российский фристайлист Илья Буров, комментируя совместную фотографию с другим призером олимпийских соревнований - украинцем Александром Абраменко.

Абраменко занял второе место в лыжной акробатике на Олимпиаде в Пекине, Буров - третье. После соревнований спортсмены тепло поздравили друг друга с завоеванием медалей, что попало в объективы фотографов. Четыре года назад на Играх в Пхёнчхане Абраменко одержал победу, Буров стал третьим, тогда спортсмены тоже поприветствовали друг друга и сделали совместное фото.

"Через четыре года история снова в топе, так что все хорошо - нас запомнят, мы в истории, - сказал Буров. - Как и тогда, могу сказать, что спорт - вне политики. Главное - дружба, а политики пусть между собой разбираются и в спорт не лезут".

"Мы обсуждали этот момент, он не говорил, чтобы я к нему не подходил, но просил быть аккуратней. Но как я мог не поздравить друга? Так что все нормально", - отметил он.

Министерство спорта Украины рекомендовало своим спортсменам не находиться рядом с россиянами на Олимпиаде и избегать совместных фотографий. Совместное празднование Буровым и Абраменко олимпийских наград президент Международного олимпийского комитета Томас Бах назвал символичным моментом.

Глава Федерации фристайла России Алексей Курашов считает, что второе место в соревнованиях фристайлистов должно было достаться Бурову. "Не мне оценивать судей, им со стороны было виднее. Есть ли претензии? Толка их высказывать нет никакого - решение все равно не поменяется. Просто стал еще злее, понимаю, что надо в первую очередь работать над своими ошибками - не допускать их. В целом я доволен результатом, тем, как выполнил программу, но помарки были, над их устранением и будем работать", - отметил Буров.