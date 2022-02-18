Казакевич продолжит тренироваться у Шашилова даже в случае его ухода из сборной России

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 18 февраля. /ТАСС/. Михаил Шашилов останется личным тренером российской биатлонистки Ирины Казакевич даже в том случае, если после окончания сезона он уйдет из сборной России. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

Казакевич в среду стала серебряным призером эстафетной гонки на Олимпиаде в Пекине. Шашилов возглавляет женскую сборную России второй год, сейчас существует большая вероятность того, что после завершения сезона он покинет свой пост.

"Эта наша общая заслуга, он вел меня на протяжении всего пути - с 13 лет, - сказала Казакевич, говоря о Шашилове. - Он верил в меня больше, чем кто-либо другой".

"Хотела бы я, чтобы он продолжил работать со сборной? Это сложный вопрос, но я точно знаю, что он продолжит работу со мной, а как все сложится - покажет время", - добавила она.

Казакевич 24 года, она завоевала первую олимпийскую медаль в карьере.