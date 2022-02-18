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Олимпиада-2022 в Пекине

Цискаридзе посоветовал фигуристке Валиевой отключить соцсети и не смотреть телевизор

В четверг спортсменка заняла четвертое место на Олимпиаде в личных соревнованиях

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российской фигуристке Камиле Валиевой для выхода из психологического стресса следует отключить соцсети и не смотреть телевизор. Об этом ТАСС заявил народный артист РФ, ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе.

Камила Валиева стала четвертой по итогам индивидуальных соревнований. Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова, серебро завоевала еще одна россиянка - Александра Трусова.

"Выключить все. Перестать читать что-либо и не смотреть телевизор вообще и категорически. Общаться только с теми людьми, кто тебе приятен, ничего никогда не читать. Не иметь социальных сетей, никогда туда не выходить", - сказал Цискаридзе.

Теги
Цискаридзе, Николай МаксимовичОлимпиада-2022 в ПекинеВалиева, Камила Валерьевна
Олимпиада-2022 в Пекине
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