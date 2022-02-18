WADA обвинило CAS в игнорировании положений антидопингового кодекса в деле Валиевой

ТАСС, 18 февраля. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что мотивировочная часть решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой нарушает кодекс организации в отношении критериев отмены обязательного временного отстранения. Об этом сообщили в пресс-службе WADA.

В понедельник CAS не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой.

"Мотивировочное решение подтверждает, что коллегия Спортивного арбитражного суда решила проигнорировать четкие и недвусмысленные положения Всемирного антидопингового кодекса 2021 года в отношении критериев отмены обязательного временного отстранения. Фактически, вынося это решение, группа CAS переписала кодекс, указав, что обязательное временное отстранение для "защищаемых лиц" теперь должно рассматриваться как факультативное временное отстранение. Это не то, что говорится в кодексе, не то, что предполагалось составителями кодекса и никогда не предлагалось ни одним из заинтересованных сторон WADA в ходе трех раундов консультаций по кодексу", - говорится в заявлении.​​​​​​​