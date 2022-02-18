Третьяк не исключил международного хоккейного матча на открытии "УГМК-Арены" на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк не исключил проведение международного хоккейного матча на открытии ледовой арены "УГМК-Арена" в Екатеринбурге. Об этом он сообщил в пятницу журналистам.

"Мы можем провести товарищеский матч [сборной России] со сборной Финляндии, Швеции, Канады, подумаем. Если будет запрос, то постараемся сделать. <…> Можем пригласить какую-нибудь команду", - сказал он, отметив, что сначала арену надо достроить.

Третьяк добавил, что данная арена позволит проводить соревнования мирового уровня.

Арену планируется построить в 2022 году. Площадь составит почти 100 тыс. квадратных метров, высота внутреннего пространства будет достигать 27 метров. Здание будет эллипсовидной формы и займет территорию в пять гектаров. Снаружи ледовая арена будет иметь сетчатый металлический каркас медного оттенка. Ледовый дворец сможет вместить от 12 до 15 тыс. человек. Кроме хоккейных матчей оснащение нового многофункционального спорткомплекса позволит проводить соревнования еще по 11 видам спорта: фигурному катанию, баскетболу, волейболу, мини-футболу и др. Также ледовую арену можно будет трансформировать под концертно-развлекательную площадку.