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Олимпиада-2022 в Пекине

Фазель пожелал удачи российским хоккеистам в полуфинале со шведами на Олимпиаде

Игра состоится в пятницу
Почетный президент Международной федерации хоккея Рене Фазель Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Почетный президент Международной федерации хоккея Рене Фазель
© Станислав Красильников/ТАСС

ПЕКИН, 18 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Полуфинальный матч между сборными России и Швеции на Олимпиаде в Пекине будет в тактическом плане напоминать шахматы. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Сборные России и Швеции сыграют в полуфинале Олимпиады в пятницу, начало - в 16:10 мск.

"У россиян хороший вратарь, хорошая оборона с хорошей дисциплиной. Я видел матч шведов с финнами (шведы на групповом этапе уступили со счетом 3:4 в овертайме - прим. ТАСС), они были очень хороши, - сказал Фазель. - Да, они проиграли, но выглядели очень солидно. Я не думаю, что будет очень открытая игра с большим количеством голов".

"Обе команды будут играть от обороны, это будет как шахматы в тактическом плане. Скрещу пальцы за Россию", - добавил он.

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Фазель, РенеОлимпиада-2022 в Пекине
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