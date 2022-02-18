Самолет с Валиевой на борту с двухчасовой задержкой вылетел из Пекина в Москву

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Самолет с российскими олимпийцами, в числе которых фигуристка Камила Валиева и сборные по керлингу, вылетел из Пекина в Москву с двухчасовой задержкой. Об этом ТАСС сообщил один из спортсменов, находящихся на борту.

Этим же самолетом в Москву вылетели российские шорт-трекисты, в том числе серебряный призер Олимпиады Константин Ивлиев и бронзовый призер Семен Елистратов, а также бронзовый призер Игр фристайлист Илья Буров.

17 февраля Валиева заняла четвертое место в соревнованиях одиночниц на Олимпийских играх. 15-летняя фигуристка не будет участвовать в показательных выступлениях. Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова, второе место заняла Александра Трусова.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляции на это решение. В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции.

Валиева тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71).