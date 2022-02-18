Игрок сборной Финляндии Комаров заявил, что ему неважно, с кем играть в финале Олимпиады

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Нападающий сборной Финляндии по хоккею Лео Комаров отметил, что ему неважно, с кем играть в финале олимпийского турнира в Пекине. Об этом Комаров рассказал журналистам.

"Мне неважно, с кем играть финале. И с россиянами, и со шведами приятно будет", - сказал Комаров.

В пятницу сборная Финляндии со счетом 2:0 победила команду Словакии и вышла в финал Олимпиады. Во втором полуфинале сыграют сборные России и Швеции. Встреча пройдет в пятницу и начнется в 16:10 мск.

Форвард высказался о прошедшем полуфинале. "Игра была неприятной, тяжелой. Словаки не удивили - они играют здорово, а мы чуть-чуть не нашли свою игру. Шведам мы тоже проигрывали 0:3, и те играли против нас плотно", - отметил он.

"Сейчас есть возможность [выиграть Олимпиаду], мне уже 35 лет, и это мой последний шанс взять золото", - добавил он.

Матч за третье место пройдет 19 февраля и начнется в 16:10 мск. Финал состоится 20 февраля, начало - в 07:10 мск.