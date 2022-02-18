Тренер сборной Финляндии по хоккею назвал великим моментом выход команды в финал Олимпиады

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Выход сборной Финляндии в финал олимпийского хоккейного турнира является великим моментом для команды. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной Юкка Ялонен.

Сборная Финляндии вышла в финал Олимпийских игр в Пекине, обыграв в полуфинале словаков со счетом 2:0. В другом полуфинале российские хоккеисты встретятся со шведами. Матч пройдет в пятницу и начнется в 16:10 мск.

"Неважно, с кем мы сыграем, так как это две великие хоккейные страны. Мы пристально не следили за игрой россиян, так как нам хватало своих матчей. Отмечу, что у России сильный состав, немало сильных игроков", - сказал Ялонен.

Сборная Финляндии во второй раз вышла в финал Олимпийских игр. В 2006 году финская команда в решающем матче уступила шведам (2:3). "Мы понимаем, что это великий момент для нас, такого не случалось ни с игроками, ни с тренерами нынешнего состава. У нас хорошие игроки, хороший штаб в лице тренеров и других людей, и наш секрет в том, что мы все работаем вместе и у каждого своя роль", - подчеркнул тренер финской команды.

Матч за третье место пройдет 19 февраля и начнется в 16:10 мск. Финал состоится 20 февраля, начало - в 07:10 мск.