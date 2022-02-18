Свищев: Тутберидзе адекватно отреагировала на прокат Валиевой произвольной программы

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Тренер Этери Тутберидзе адекватно отреагировала на прокат российской фигуристки Камилы Валиевой в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, комментируя высказывания президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха

"Да, Томас Бах - президент Международного олимпийского комитета, большой руководитель. Но он не детский психолог, оценивать эмоции тренера - не его уровень. Этери Тутберидзе нормально отреагировала на прокат в произвольной программе, пыталась понять, что же пошло не так", - сказал Свищев.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах отметил на пресс-конференции холодную реакцию окружения Валиевой на выступление спортсменки в произвольной программе. Россиянка, лидировавшая после короткой программы, в итоге заняла четвертое место.