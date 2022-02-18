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Олимпиада-2022 в Пекине

Шипулин: российские биатлонисты имеют высокие шансы на медали в масс-стартах на Олимпиаде

Антон Шипулин также отметил, что не совсем доволен выступлением российских биатлонистов в Пекине

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Российские биатлонисты имеют высокие шансы занять призовые места в мужском и женском масс-стартах на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту, чемпион мира по биатлону Антон Шипулин.

"Сегодня надеемся на женский масс-старт. У нас есть большие шансы. И у мужчин, я думаю, кто-то должен заехать в призы. [Эдуард] Латыпов в прекрасной форме находится, [Александр] Логинов - в еще лучше форме. У нас Максим Цветков, который может отработать "на ноль", его стрельба, я думаю, позволит выиграть какую-то из медалей", - сказал он.

При этом Шипулин отметил, что не совсем доволен выступлением биатлонистов на Олимпиаде, так как они пока не принесли ни одного золота.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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