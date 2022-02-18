Один из лучших снайперов Олимпиады Слафковски не обращает внимание на разговоры о себе

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Нападающий сборной Словакии по хоккею Юрай Слафковски, являющийся одним из лучших снайперов олимпийского турнира, не обращает внимание на разговоры о своей игре. Об этом он рассказал журналистам.

"Это хорошо, что обо мне так говорят, но я сконцентрирован на том, чтобы помочь команде достичь успеха. Мы можем победить завтра, сейчас это самое важное для меня и ни о чем больше я не думаю. Я концентрируюсь на своей игре и как помочь своей команде. Не важно, сколько я забиваю, главное - делать все лучшее для своей команды", - сказал Славковски.

"Что касается полуфинала, то нам не повезло, как два дня назад в четвертьфинале, когда мы сравняли счет за две секунды до конца матча. Но я надеюсь, что удача к нам придет завтра", - добавил он.

17-летний нападающий в шести матчах турнира забросил пять шайб, сумев помочь своей команде дойти до полуфинала Олимпиады. Словаки уступили финнам со счетом 0:2 и в субботу сыграют в матче за третье место.