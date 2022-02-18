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Олимпиада-2022 в Пекине

Покашников: олимпийская медаль фристайлиста Ридзика не была ожидаемой

Россиянин стал третьим в ски-кроссе в пятницу

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российский фристайлист Сергей Ридзик сотворил сенсацию, завоевав бронзовую медаль в дисциплине "ски-кросс" на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России по фристайлу Алексей Покашников.

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"Если честно, то это не то чтобы из области фантастики, но очень серьезно, потому что это вторая олимпийская медаль Сергея. Конечно, я под впечатлением, не ожидал. Квалификация и финальные заезды - совсем разные соревнования, в квалификации они едут по одному. Здесь они едут в группе, там уже начинаются всякие тактические прибамбасы, Сергей завоевал медаль за счет опыта, большого объема стартов, молодец", - сказал Покашников.

Также специалист отметил, что успеха Ридзику помогла добиться домашняя трасса в Челябинской области. "Олимпийская трасса принципиально от других не отличается, потому что они все нормированы определенными параметрами. Могу сказать, что у нас в России появилась тренировочная трасса в городе Миассе, которая была построена перед Олимпиадой в Сочи. Думаю, она помогла качественно подготовиться уже ко вторым Играм, появились объекты - пришел результат, как говорится, космическую ракету в гараже на коленке не сделаешь", - добавил собеседник агентства.

Ридзику 29 лет, он также является бронзовым призером Олимпиады 2018 года.

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