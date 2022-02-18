Покашников: олимпийская медаль фристайлиста Ридзика не была ожидаемой

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российский фристайлист Сергей Ридзик сотворил сенсацию, завоевав бронзовую медаль в дисциплине "ски-кросс" на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России по фристайлу Алексей Покашников.
"Если честно, то это не то чтобы из области фантастики, но очень серьезно, потому что это вторая олимпийская медаль Сергея. Конечно, я под впечатлением, не ожидал. Квалификация и финальные заезды - совсем разные соревнования, в квалификации они едут по одному. Здесь они едут в группе, там уже начинаются всякие тактические прибамбасы, Сергей завоевал медаль за счет опыта, большого объема стартов, молодец", - сказал Покашников.
Также специалист отметил, что успеха Ридзику помогла добиться домашняя трасса в Челябинской области. "Олимпийская трасса принципиально от других не отличается, потому что они все нормированы определенными параметрами. Могу сказать, что у нас в России появилась тренировочная трасса в городе Миассе, которая была построена перед Олимпиадой в Сочи. Думаю, она помогла качественно подготовиться уже ко вторым Играм, появились объекты - пришел результат, как говорится, космическую ракету в гараже на коленке не сделаешь", - добавил собеседник агентства.
Ридзику 29 лет, он также является бронзовым призером Олимпиады 2018 года.