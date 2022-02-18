Борис Михайлов: российские хоккеисты должны играть со шведами дисциплинированно

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Сборной России по хоккею необходимо играть в полуфинале Олимпиады в Пекине со шведами максимально дисциплинированно. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР, член правления Федерации хоккея России Борис Михайлов.

"В открытый хоккей шведы в принципе не играют, как и мы. Все внимание будет уделено обороне, главное - не пропустить первыми. Очень сложная игра будет, исходя из того, что она решающая. Я жду интересной игры, потому что сборная Швеции играет в комбинационный хоккей, умеет контролировать шайбу, наша задача - перехватить инициативу, без шайбы шведы играть не любят", - сказал Михайлов.

Он также отметил важность дисциплины в полуфинальном матче. "Игра в хоккей требует дисциплины. Если будут удаления, нашим ребятам будет сложно, потому что шведы хорошо играют в большинстве. Думаю, тренеры учли все эти моменты, а сами ребята понимают значимость этой игры", - добавил собеседник агентства.

Полуфинал между россиянами и шведами начнется в пятницу в 16:10 мск. Ранее в финал олимпийского турнира вышли хоккеисты из Финляндии, которые в полуфинале победили словаков (2:0).