Минспорт и Свердловская область будут вместе развивать спортивную инфраструктуру региона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ и правительство Свердловской области будут совместно развивать массовую и профессиональную спортивную инфраструктуру в регионе. В частности, планируется создавать условия для повсеместного занятия спортом для жителей региона и поддерживать спорт высших достижений, сообщили в пятницу журналистам в департаменте информационной политики региона.

"Стороны договорились, в частности, совместно работать над реализацией федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Речь идет о создании таких условий, при которых всем уральцам вне зависимости от возраста, уровня подготовки были бы доступны занятия физкультурой и спортом. Это дальнейшее развитие инфраструктуры региона, оснащение спортивных сооружений, популяризация массового спорта и так далее. Еще одно направление для взаимодействия - поддержка спорта высших достижений. Это развитие базовых для Свердловской области видов спорта, включая спорт для людей с инвалидностью", - сказали в департаменте.

По подписанному соглашению планируется развивать центры подготовки спортсменов, подготовку спортивного резерва и тренерских кадров. Минспорт и Свердловская область договорились направлять совместные усилия на развитие производства инвентаря и оборудования на Урале. Кроме того, в круг общих интересов вошли сотрудничество в сфере научных исследований в области физкультуры и спорта и цифровое взаимодействие.

"Мы системно работаем над тем, чтобы к 2030 году увеличить до 70% количество граждан, регулярно занимающихся спортом. По итогам прошлого года у нас этот показатель составил около 50%. Есть уверенность в том, что необходимый параметр будет достигнут. Только в прошлом году мы провели спортивные мероприятия, участие в которых приняли более 2 млн человек. Построили, отремонтировали и оснастили 30 спортивных объектов. Свердловские спортсмены завоевали более двухсот медалей международного уровня", - сказал губернатор Евгений Куйвашев.

По словам полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, мотивация к здоровому образу жизни растет. В округе строятся спортивные комплексы, бассейны и залы, где занимаются как любители, так и профессионалы. "Все больше людей разных возрастов выбирают физкультуру и спорт в качестве полезного досуга. И это, безусловно, радует. Эту работу необходимо продолжать. Так же, как изучать и распространять лучшие региональные практики вовлечения населения в спорт", - отметил полпред.