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Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Матыцин: FISU не имеет замечаний по подготовке к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге

Универсиада пройдет с 8 по 19 августа 2023 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Комиссия Международной федерации университетского спорта (FISU) не имеет претензий к качеству и срокам подготовки проведения летней Универсиады в Екатеринбурге, которая пройдет в 2023 году. Об этом сообщил в пятницу в Екатеринбурге на выездном заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту министр спорта РФ Олег Матыцин.

"В эти дни здесь присутствовала и работала комиссия Международной федерации университетского спорта. <…> Замечаний к плану, программе, по срокам, по качеству выполнения обязательств никаких нет", - сказал он.

С 13 февраля в Екатеринбурге проходил инспекционный визит делегации FISU, представители осматривали строящиеся объекты Универсиады, оценивали ход строительства и реконструкции, а также проводили совещания и конференции.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.

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Матыцин, Олег ВасильевичУниверсиада-2023 в Екатеринбурге
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