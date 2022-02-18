{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Покровская сравнила слова Баха об окружении Валиевой с вмешательством в чужую семью

Ранее президент МОК Томас Бах отметил на пресс-конференции холодную реакцию окружения фигуристки на ее выступление в произвольной программе
Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Высказывание главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в адрес окружения российской фигуристки Камилы Валиевой похоже на вмешательство в чужую семью. Такое мнение ТАСС высказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

На эту тему
Бах: нет уверенности в том, что окружение Валиевой заслуживает доверия
Бах: нет уверенности в том, что окружение Валиевой заслуживает доверия

"Как можно тренера вообще критиковать? Это все равно что лезть в семью и начинать копаться, что там у них происходит. Тутберидзе своим фигуристкам как мать. Зачем критиковать человека, который готовил их к стартам, переживал с ними? Это, как всегда, обычный накат на тренера, он не так посмотрел или что-то не то сказал, так нельзя", - сказала Покровская.

"Тутберидзе - умный хороший тренер, и я считаю, что они должны сами разобраться в том, что у них там происходит. Так нельзя, почему всегда тренер виноват? Наверное, есть какие-то причины на это. Люди все разные, я в этом вопросе за тренера, за Тутберидзе", - добавила собеседница агентства.

Ранее президент МОК Бах отметил на пресс-конференции холодную реакцию окружения Валиевой на выступление спортсменки в произвольной программе. Россиянка, лидировавшая после короткой программы, в итоге заняла четвертое место.

Теги
Бах, ТомасПокровская, Татьяна НиколаевнаОлимпиада-2022 в ПекинеВалиева, Камила Валерьевна
Олимпиада-2022 в Пекине
Чернышенко назвал неуместными слова Баха о холодном отношении окружения Валиевой
Ранее президент МОК отметил на пресс-конференции холодную реакцию окружения фигуристки на ее выступление в произвольной программе
Чернышенко назвал неуместными слова Баха о холодном отношении окружения Валиевой
Читать полностью