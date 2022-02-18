Покровская сравнила слова Баха об окружении Валиевой с вмешательством в чужую семью

"Как можно тренера вообще критиковать? Это все равно что лезть в семью и начинать копаться, что там у них происходит. Тутберидзе своим фигуристкам как мать. Зачем критиковать человека, который готовил их к стартам, переживал с ними? Это, как всегда, обычный накат на тренера, он не так посмотрел или что-то не то сказал, так нельзя", - сказала Покровская.

"Тутберидзе - умный хороший тренер, и я считаю, что они должны сами разобраться в том, что у них там происходит. Так нельзя, почему всегда тренер виноват? Наверное, есть какие-то причины на это. Люди все разные, я в этом вопросе за тренера, за Тутберидзе", - добавила собеседница агентства.

Ранее президент МОК Бах отметил на пресс-конференции холодную реакцию окружения Валиевой на выступление спортсменки в произвольной программе. Россиянка, лидировавшая после короткой программы, в итоге заняла четвертое место.