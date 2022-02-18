Фристайлист Ридзик заявил, что рад и немного разочарован бронзой Игр в Пекине

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 18 февраля. /ТАСС/. Российский фристайлист Сергей Ридзик, ставший бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине, рассказал пресс-конференции, что рад награде, но немного разочарован тем, что не занял первое место.

"Сегодняшняя бронза - это история для меня, для команды, для страны. Мы ставили самую высокую цель - это золото, но сегодня его взял другой человек. Я рад и немного разочарован", - сказал спортсмен.

По его словам, бронза Игр в Пекине досталась ему тяжелее, чем третье место на Олимпиаде в 2018 году. "В Пхёнчхане все было на какой-то эйфории, и там было теплее", - сказал спортсмен. По его словам, четырехлетний олимпийский цикл получился для него не самым результативным. "У меня был единственный благоприятный результат - это этап, который проходил здесь же", - добавил Ридзик.

По его словам, он очень устал на соревнованиях. "Пойду сдам тест на допинг и поеду домой. По крайней мере, хочу позвонить жене", - добавил фристайлист после пресс-конференции.

Ридзик занял третье место на олимпийских соревнованиях в ски-кроссе. Олимпийским чемпионом стал швейцарец Райан Регез, вторым финишировал его соотечественник Алекс Фива. Представитель сборной России Кирилл Сысоев завершил выступления на стадии 1/8 финала, Игорь Омелин - в четвертьфинале.

Ридзику 29 лет, он представляет общество "Динамо". В 2018 году на Олимпийских играх в Пхёнчхане в ски-кроссе он также стал бронзовым призером.