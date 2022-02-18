Кобелев: футболисты "Зенита" были не слабее "Бетиса" в проигранном матче Лиги Европы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский футбольный клуб "Зенит" смотрелся не слабее испанского "Бетиса" в первом матче раунда плей-офф за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы, результат ответной встречи будет зависеть от того, как петербуржцы сыграют в обороне. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник сборной России Андрей Кобелев, в разные годы выступавший за "Зенит" и "Бетис".

"Целый каскад эмоций. К сожалению, стартовые минуты матча "Зениту" не удались, он пропустил два мяча и выглядел неважно. Но - надо отдать должное команде - благодаря действиям в атаке Артема Дзюбы, Малкома и Вендела, который неплохо смотрелся, а также других атакующих игроков смогли переломить ход игры и стали доминировать. Это радует", - сказал Кобелев.

"Ошибки, как в эпизоде с третьим голом, нельзя допускать в таких матчах. В целом можно говорить о том, что "Зенит" не слабее "Бетиса". И во второй игре может произойти все что угодно", - добавил собеседник агентства.

По мнению экс-полузащитника "Зенита" и "Бетиса", у российской команды в ответной игре будет преимущество за счет мобильной и умной группы атаки, "если исключить ошибки у своих ворот и быстрее переходить от обороны к атаке, а не катать мяч у своих ворот и, тем более, не обрезать". "На сегодня линия обороны у "Зенита" намного слабее нападения. Результат в конечном счете будет зависеть от того, как "Зенит" сыграет в обороне", - резюмировал Кобелев.

"Зенит" в четверг на "Газпром-Арене" проиграл "Бетису" со счетом 2:3. Ответная игра пройдет 24 февраля в Севилье, начало матча - в 23:00 мск. Соперник победителя этой пары по 1/8 финала Лиги Европы определится 25 февраля во время жеребьевки в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.