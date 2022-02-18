Матыцин: фристайлист Ридзик является одним из сильнейших в ски-кроссе

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российский фристайлист Сергей Ридзик, завоевавший бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине, является одним из сильнейших спортсменов в дисциплине "ски-кросс". Такое мнение высказал министр спорта России Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта РФ.

"Поздравляю Сергея Ридзика с бронзой в ски-кроссе! - сказал Матыцин. - В 2018 году на Олимпиаде в Пхёнчхане наш спортсмен был бронзовым призером и сегодня снова доказал, что является одним из сильнейших в мире в этой зрелищной дисциплине. Ски-кросс - непрост и непредсказуем, в нем важно выбрать правильную тактику на гонку, и Сергей проявил себя как настоящий стратег. Он очень уверенно преодолел три раунда соревнований, а в финале справился с колоссальным давлением и вошел в тройку призеров".

"Поздравляю Федерацию фристайла России и ее президента Алексея Курашова, личных тренеров спортсмена и тренерский штаб сборной и желаю успехов в будущих соревнованиях", - добавил министр спорта.

Первое место в финальном заезде занял швейцарец Райан Регез, вторым финишировал его соотечественник Алекс Фива. Ридзику 29 лет, он представляет общество "Динамо". Олимпийские игры завершатся 20 февраля.