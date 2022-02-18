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Олимпиада-2022 в Пекине
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Чернышенко назвал неуместными слова Баха о холодном отношении окружения Валиевой

Ранее президент МОК отметил на пресс-конференции холодную реакцию окружения фигуристки на ее выступление в произвольной программе
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
© Владимир Гердо/ТАСС

ТАСС, 18 февраля. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко разочарован словами президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, который на пресс-конференции заявил о холодном отношении окружения российской фигуристки Камилы Валиевой. Комментарий Чернышенко приводит портал Inside the Games.

"Мы глубоко разочарованы тем, что президент МОК рассказывает свои собственные вымышленные истории о чувствах наших спортсменов, а затем представляет их публично как голос МОК, - сказал Чернышенко. - Это откровенно неуместно и неправильно. Все признают Олимпийские игры вершиной профессионального спорта, и каждый спортсмен несет надежды и мечты всей нации на успех".

Ранее президент МОК Бах отметил на пресс-конференции холодную реакцию окружения Валиевой на выступление спортсменки в произвольной программе. Россиянка, лидировавшая после короткой программы, в итоге заняла четвертое место. 

Теги
Бах, ТомасЧернышенко, Дмитрий НиколаевичОлимпиада-2022 в ПекинеВалиева, Камила Валерьевна
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