В ISU объяснили, почему Валиева не примет участия в показательных выступлениях на Играх

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Неучастие российской фигуристки Камилы Валиевой в показательных выступлениях на Олимпийских играх в Пекине вызвано желанием разнообразить представительство стран. Об этом ТАСС сообщили в Международном союзе конькобежцев (ISU).

"Неучастие Камилы Валиевой в показательных выступлениях вызвано желанием разнообразить представительство стран. Поэтому среди фигуристок, кто не попал в тройку [призеров], были отобраны девушки из других национальных олимпийских комитетов", - сообщили в ISU.

Валиева заняла четвертое место в соревнованиях одиночниц. Первой стала Анна Щербакова, второе место заняла Александра Трусова, третье - японка Каори Сакамото. Помимо тройки призеров, в показательных выступлениях примут участие Ю Ён из Южной Кореи (6-е место), американка Алиса Лью (7) и бельгийка Луна Хендрикс (8). Пятое место заняла японка Вакаба Хигути.