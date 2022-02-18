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Олимпиада-2022 в Пекине

В ISU объяснили, почему Валиева не примет участия в показательных выступлениях на Играх

Международный союз конькобежцев заявил, что решение было принято из-за желания разнообразить представительство стран

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Неучастие российской фигуристки Камилы Валиевой в показательных выступлениях на Олимпийских играх в Пекине вызвано желанием разнообразить представительство стран. Об этом ТАСС сообщили в Международном союзе конькобежцев (ISU).

"Неучастие Камилы Валиевой в показательных выступлениях вызвано желанием разнообразить представительство стран. Поэтому среди фигуристок, кто не попал в тройку [призеров], были отобраны девушки из других национальных олимпийских комитетов", - сообщили в ISU.

Валиева заняла четвертое место в соревнованиях одиночниц. Первой стала Анна Щербакова, второе место заняла Александра Трусова, третье - японка Каори Сакамото. Помимо тройки призеров, в показательных выступлениях примут участие Ю Ён из Южной Кореи (6-е место), американка Алиса Лью (7) и бельгийка Луна Хендрикс (8). Пятое место заняла японка Вакаба Хигути.

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Олимпиада-2022 в ПекинеВалиева, Камила Валерьевна
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